Под Калининградом Балтфлот отбил захваченное «врагом» побережье

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в плановом учении разнородных сил БФ были задействованы до 25 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, более 30 самолетов вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, свыше 50 единиц боевой техники Балтфлота, а также около 1500 военнослужащих.

Штурм захваченного условным противником побережья начался с массированного авиаудара. Ударные вертолеты Ми-24, фронтовые бомбардировщики Су-24 и истребители-бомбардировщики Су-30СМ морской авиации флота уничтожили «вражеские» позиции на берегу с использованием ракетно-бомбового вооружения.

Затем на берег высадились более 30 бронетранспортеров БТР-82А с морпехами десантно-штурмовых подразделений. Высадка шла с больших десантных кораблей «Александр Шабалин», «Королев», «Минск», десантных катеров типа «Серна» и проекта 21820 «Мичман Лермонтов», «Лейтенант Римский-Корсаков» и " Денис Давыдов ".

Огневую поддержку десанта вела корабельная ударная группа — корветы «Стойкий», «Бойкий», «Сообразительный», малые ракетные корабли и ракетные катера, тральщики и малые противолодочные корабли.

Проход техники через условно заминированные участки побережья обеспечили группы инженерного разграждения, которые высадились на берег с вертолетов Ка-27 ПС. А в это время в глубине обороны противника очередные десантно-штурмовые группы морпехов спустились на парашютах, захватили площадку приземления и помогли своим наступающим с моря товарищам.

Между тем Накануне боевые корабли Балтийского флота в морских полигонах выполнили артиллерийские и торпедные стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, а также отработали ведение противолодочной борьбы. Окончательные итоги учения будут подведены после анализа выполнения задач в море, в воздухе и на суше.