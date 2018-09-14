Ещё
Турчинов рассказал о «тысячелетней истории» ВМС Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турчинов рассказал о «тысячелетней истории» ВМС Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 24 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
История украинских военно-морских сил берет свое начало с византийских времен и насчитывает более 1 тыс. лет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
«Украина имеет давние морские традиции, отсчет которых начинается с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году, где он прибил в знак победы на воротах тогдашнего Царьграда свой щит. То есть можно сказать, что история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет», — приводятся его слова в сообщении на сайте СНБОУ.
Об этом Турчинов заявил во время церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера «Кентавр».
Ранее Турчинов уже провозглашал Украину «морской державой со времен Киевской Руси».
Между тем на Украине ранее звучали сообщения о проблемах в ВМС. В частности, замминистра страны по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука признавал, что украинскому флоту нечего противопоставить российскому на Азовском море.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зачем американцы уничтожают еще один важнейший договор с Россией Украина решила направить спецназ в район Азовского и Черного морей Украинская «Мотор Сич» начала сертификацию двигателя для поставок в Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детали излишни: Украина больше не нужна России349
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом30
Порошенко заверил Европу в возвращении Крыма51
«Отравители» Скрипалей пропали454
Еще одних «Петрова и Боширова» нашли в Швейцарии11
Видео
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия Статьи
02:59
Для Тулеева нашли новую должность
Политика
00:06
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом
Шоу-бизнес
01:33
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
Общество
01:37
Развод подорвал здоровье Петросяна
Шоу-бизнес
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
01:47
Еще одних «Петрова и Боширова» нашли в Швейцарии
В мире
01:19
Порошенко заверил Европу в возвращении Крыма
Украина В мире
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
07:57
Киркоров и Крид спели дуэтом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение