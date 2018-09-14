Турчинов рассказал о «тысячелетней истории» ВМС Украины

Александр Турчинов. История украинских военно-морских сил берет свое начало с византийских времен и насчитывает более 1 тыс. лет, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

«Украина имеет давние морские традиции, отсчет которых начинается с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году, где он прибил в знак победы на воротах тогдашнего Царьграда свой щит. То есть можно сказать, что история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет», — приводятся его слова в сообщении на сайте СНБОУ.

Об этом Турчинов заявил во время церемонии спуска на воду первого украинского десантно-штурмового катера «Кентавр».

Ранее Турчинов уже провозглашал Украину «морской державой со времен Киевской Руси».

Между тем на Украине ранее звучали сообщения о проблемах в ВМС. В частности, замминистра страны по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука признавал, что украинскому флоту нечего противопоставить российскому на Азовском море.