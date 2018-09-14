Ключевое тестирование F-35 сорвалось из-за выявленного недостатка

Пентагон не смог вовремя начать оперативное тестирование истребителей F-35 из-за устаревшего программного обеспечения.

В документе, опубликованном ведомством 24 августа, говорится, что программа по созданию истребителя-невидимки, которая обошлась Пентагону в 1,5 трлн долларов, не отвечает необходимым базовым критериям, позволяющим начать решающую фазу тестирования под названием «Начальное оперативное испытание и оценка» (IOT & E), пишет Defence Aerospace.

Это тестирование может стать последним юридическим препятствием перед полноценным производством истребителей.

Директор по оперативным испытаниям и оценке Пентагона Роберт Бехлер задержал начало IOT & E, пока не будет решен ряд проблем программного обеспечения самолета. Он написал, что оперативное тестирование не может начаться до тех пор, пока не будут обновлены версии программного обеспечения F-35 и ПО инфраструктуры тестирования.

Новая версия программного обеспечения F-35, по словам Бехлера, должна дать самолету возможности выполнения сразу несколько ключевых боевых задач.

Ранее в Пентагоне называли дату 15 сентября 2018 года в качестве крайней даты для начала IOT & E. Бехлер настоял, что сроки тестирования необходимо перенести минимум на два месяца — к тому времени программное обеспечение должно быть обновлено.

Ранее американское издание National Interest сообщало, что новейший истребитель пятого поколения F-35, получивший название Lightning II, что в переводе с английского означает «Молния 2», оказался уязвим для ударов молний.

По признанию главы Бюро испытаний и оценки Пентагона, F-35 «погряз в проблемах», в проекте самолета обнаружено около тысячи «явных недоработок». Более того, Пентагон уличили в попытках скрыть критические дефекты новейшего американского истребителя.