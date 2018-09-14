«Бегут впереди паровоза». Эксперт об импортозамещении деталей для военной техники

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире НСН предположил, что отечественные двигатели производятся в ограниченном выпуске.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков , который ранее служил в Генштабе , в эфире НСН усомнился в обеспечении поставок в полном объёме.

«Я сильно сомневаюсь в том, что за это время успели обеспечить массовый выпуск двигателей в том количестве, в котором нам нужно для вооружённых сил и гражданской авиации. Наверное, речь идёт о том, что какие-то ограниченные партии выпускаются, но для того, чтобы обеспечить в полном объёме — я сильно сомневаюсь. Это такая же ситуация, как мы сказали, что у нас на вооружении есть тот же «Кинжал», танк Т-14, Су-57, но все они имеются в единичных экземплярах, в лучшем случае — десяток-полтора. Говорить о полноценном импортозамещении в этой сфере пока не приходится», — отметил эксперт.

Без «Антонова». Украина отказалась сотрудничать в производстве «Русланов» По словам Константина Сивкова, сейчас очень часто подобные заявления звучат заранее.

«Вообще наши руководители имеют не очень хорошую тенденцию бежать впереди паровоза: делают заявление о том, что что-то состоялось, когда это находится на стадии либо завершения работ, либо на стадии, когда оно пущено в серийное производство, но в наличии есть единичное количество ракет или прочего», — подчеркнул военный аналитик.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук также напомнил, что новый «Сармат» по факту является заменой «Воеводе», который производился украинским «Южмашем»