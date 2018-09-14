Военнослужащие восьми оркестров ЮВО прибыли на фестиваль «Фанфары Каспия»

Во время фестиваля духовые коллективы выступят со своими программами на различных площадках Астрахани , а также в воинских частях местного гарнизона.

Военнослужащие восьми оркестров Южного военного округа прибыли в Астрахань для участия в музыкальном фестивале духовых оркестров «Фанфары Каспия».

Фестиваль «Фанфары Каспия» впервые проводится в Астрахани и откроется марш-парадом оркестров по центральным улицам города. В нем примут участие более 400 музыкантов из 13 оркестров, среди которых военные оркестры из Волгограда, Севастополя и Новороссийска, а также военный оркестр из Ростова-на-Дону под руководством начальника военно-оркестровой службы Южного военного округа Виталия Гогунского

Во время фестиваля духовые коллективы выступят со своими программами на различных площадках города, а также в воинских частях Астраханского гарнизона.

«Фанфары Каспия» пройдут в период с 14 по 16 сентября, а завершатся большим гала-концертом под открытым небом и праздничным салютом.