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Военнослужащие восьми оркестров ЮВО прибыли на фестиваль «Фанфары Каспия»
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Военнослужащие восьми оркестров ЮВО прибыли на фестиваль «Фанфары Каспия» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Во время фестиваля духовые коллективы выступят со своими программами на различных площадках Астрахани, а также в воинских частях местного гарнизона.
Военнослужащие восьми оркестров Южного военного округа прибыли в Астрахань для участия в музыкальном фестивале духовых оркестров «Фанфары Каспия».
Фестиваль «Фанфары Каспия» впервые проводится в Астрахани и откроется марш-парадом оркестров по центральным улицам города. В нем примут участие более 400 музыкантов из 13 оркестров, среди которых военные оркестры из Волгограда, Севастополя и Новороссийска, а также военный оркестр из Ростова-на-Дону под руководством начальника военно-оркестровой службы Южного военного округа Виталия Гогунского.
Во время фестиваля духовые коллективы выступят со своими программами на различных площадках города, а также в воинских частях Астраханского гарнизона.
«Фанфары Каспия» пройдут в период с 14 по 16 сентября, а завершатся большим гала-концертом под открытым небом и праздничным салютом.
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