Водолазы РГО и Минобороны исследуют затонувшие объекты на дне Белого моря в 2019 году

"В этом году у нас проводились поисковые работы в акватории Белого моря совместно с Северным флотом. Было найдено около десятка объектов, которые в следующем году мы планируем исследовать. Мы пока что нашли приборами, мы даже не знаем, что это конкретно, возможно в следующем году мы найдем интересные исторические объекты, перевернем некоторые интересные исторические страницы", — рассказал Фокин ТАСС.

Он уточнил, что по архивным данным в районе поисков должно быть некоторое количество объектов Первой и Второй мировых войн, включая транспортные суда и боевые корабли.

По словам Фокина, планируется обследовать не только ранее обнаруженные с помощью приборов находки, но и расширить район исследований, поэтому есть возможность обнаружения и других объектов. Как отметил исследователь, работы будут вестись в середине лета 2019 года.