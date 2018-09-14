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Водолазы РГО и Минобороны исследуют затонувшие объекты на дне Белого моря в 2019 году
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Водолазы РГО и Минобороны исследуют затонувшие объекты на дне Белого моря в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Водолазы Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) и экспедиционного центра Министерства обороны РФ (ЭЦ МО) проведут в следующем году экспедицию по изучению затонувших объектов на дне Белого моря. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор ЦПИ РГО и по совместительству замначальника ЭЦ МО Сергей Фокин.
"В этом году у нас проводились поисковые работы в акватории Белого моря совместно с Северным флотом. Было найдено около десятка объектов, которые в следующем году мы планируем исследовать. Мы пока что нашли приборами, мы даже не знаем, что это конкретно, возможно в следующем году мы найдем интересные исторические объекты, перевернем некоторые интересные исторические страницы", — рассказал Фокин ТАСС.
Он уточнил, что по архивным данным в районе поисков должно быть некоторое количество объектов Первой и Второй мировых войн, включая транспортные суда и боевые корабли.
По словам Фокина, планируется обследовать не только ранее обнаруженные с помощью приборов находки, но и расширить район исследований, поэтому есть возможность обнаружения и других объектов. Как отметил исследователь, работы будут вестись в середине лета 2019 года.
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