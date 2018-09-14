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Юнармейцы Северной столицы побывали в гостях у танкистов
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Юнармейцы Северной столицы побывали в гостях у танкистов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Празднование Дня танкиста проходило на полигоне Западного военного округа Далама в Сертолово, где были развернуты экспозиции современного тяжелого и стрелкового вооружения, раритетной техники.
Празднование Дня танкиста проходило на полигоне Западного военного округа Далама в Сертолово, где были развернуты экспозиции современного тяжелого и стрелкового вооружения, раритетной техники.
Праздник начался с показательных выступлений танкистов, спецназовцев и реконструкторов. Межрегиональное отделение ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области вместе с военно-патриотическим центром «Красная звезда» подготовили реконструкцию боя времён Великой Отечественной войны. Затем начался концерт, после которого состоялся митинг, посвященный профессиональному празднику танкистов и создателей танков.
На митинге почтили минутой молчания память жертв страшной блокады Ленинграда, которая началась в эти дни 77 лет назад. А после приветственных речей прошла церемония награждения отличившихся военнослужащих.
Примечательно, что это было первое мероприятие такого масштаба, где работали юнармейцы военно-патриотических клубов ДОСААФ в качестве военных корреспондентов. В одном из отрядов Юнармии Ленинградской области начал свою работу проект «Военкор». На его базе будет создан медиацентр юнармейцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором ребята будут исполнять роль корреспондентов и освещать работу отрядов.
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