Юнармейцы Северной столицы побывали в гостях у танкистов

Празднование Дня танкиста проходило на полигоне Западного военного округа Далама в Сертолово , где были развернуты экспозиции современного тяжелого и стрелкового вооружения, раритетной техники.

Празднование Дня танкиста проходило на полигоне Западного военного округа Далама в Сертолово, где были развернуты экспозиции современного тяжелого и стрелкового вооружения, раритетной техники.

Праздник начался с показательных выступлений танкистов, спецназовцев и реконструкторов. Межрегиональное отделение ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области вместе с военно-патриотическим центром «Красная звезда» подготовили реконструкцию боя времён Великой Отечественной войны. Затем начался концерт, после которого состоялся митинг, посвященный профессиональному празднику танкистов и создателей танков.

На митинге почтили минутой молчания память жертв страшной блокады Ленинграда, которая началась в эти дни 77 лет назад. А после приветственных речей прошла церемония награждения отличившихся военнослужащих.

Примечательно, что это было первое мероприятие такого масштаба, где работали юнармейцы военно-патриотических клубов ДОСААФ в качестве военных корреспондентов. В одном из отрядов Юнармии Ленинградской области начал свою работу проект «Военкор». На его базе будет создан медиацентр юнармейцев Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором ребята будут исполнять роль корреспондентов и освещать работу отрядов.