Предрассветный «Град»: артиллеристы отразили наступление «противника»

Огонь реактивных систем залпового огня корректировался с беспилотных летательных аппаратов.

Наступление превосходящих сил условного противника сорвали подразделения реактивной артиллерии Восточного военного округа в ходе учений на полигоне Анастасьевский в Хабаровском крае. Реактивные системы залпового огня «Град» нанесли удар по наступающему «врагу» и поразили более двух с половиной тысяч мишеней.

Огонь батарей РСЗО корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов. Они передавали разведданные на командный пункт в режиме реального времени командованию.

Действия обороняющихся войск прикрывали подразделения противовоздушной обороны.