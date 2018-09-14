Ещё
Предрассветный «Град»: артиллеристы отразили наступление «противника»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предрассветный «Град»: артиллеристы отразили наступление «противника» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Огонь реактивных систем залпового огня корректировался с беспилотных летательных аппаратов.
Наступление превосходящих сил условного противника сорвали подразделения реактивной артиллерии Восточного военного округа в ходе учений на полигоне Анастасьевский в Хабаровском крае. Реактивные системы залпового огня «Град» нанесли удар по наступающему «врагу» и поразили более двух с половиной тысяч мишеней.
Огонь батарей РСЗО корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов. Они передавали разведданные на командный пункт в режиме реального времени командованию.
Действия обороняющихся войск прикрывали подразделения противовоздушной обороны.
ТК «Звезда»: последние новости
В Астраханской области подразделения ПВО из Северной Осетии учились отражать налет ударных дронов Боевая авиация ЗВО примет участие в параде в ознаменование 75-й годовщины освобождения Брянска В учебном центре ЗВО состоялся конкурс водителей автобусов пассажирских компаний из Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали315
Крымскому мосту предрекли разрушение510
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста458
Назван инициатор дуэли Золотова442
Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка?
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение