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На Новороссийской военно-морской базе прошло учение поисково-спасательных сил
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На Новороссийской военно-морской базе прошло учение поисково-спасательных сил 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В морском полигоне были отработаны действия военных спасателей и экипажей кораблей по оказанию помощи в различных нештатных ситуациях.
В морском полигоне в районе Новороссийска прошло учение поисково-спасательных сил Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота, в ходе которого были отработаны действия военных спасателей и экипажей кораблей по оказанию помощи в различных нештатных ситуациях.
По замыслу учения, в сложных погодных условиях с одного из кораблей соединения охраны водного района поступил сигнал об аварийной ситуации, связанной с поступлением забортной воды. Дежурные поисково-спасательные силы Новороссийской ВМБ были подняты по тревоге и направлены в район проведения учения для оказания помощи.
В результате совместных слаженных действий спасателям в кротчайшие сроки удалось оценить последствия нештатной ситуации и локализовать поступление забортной воды и пожар на «аварийном» корабле.
К учению поисково-спасательных сил было привлечено 5 кораблей и вспомогательных судов Новороссийской ВМБ.
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