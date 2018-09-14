На Новороссийской военно-морской базе прошло учение поисково-спасательных сил

В морском полигоне были отработаны действия военных спасателей и экипажей кораблей по оказанию помощи в различных нештатных ситуациях.

В морском полигоне в районе Новороссийска прошло учение поисково-спасательных сил Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) Черноморского флота, в ходе которого были отработаны действия военных спасателей и экипажей кораблей по оказанию помощи в различных нештатных ситуациях.

По замыслу учения, в сложных погодных условиях с одного из кораблей соединения охраны водного района поступил сигнал об аварийной ситуации, связанной с поступлением забортной воды. Дежурные поисково-спасательные силы Новороссийской ВМБ были подняты по тревоге и направлены в район проведения учения для оказания помощи.

В результате совместных слаженных действий спасателям в кротчайшие сроки удалось оценить последствия нештатной ситуации и локализовать поступление забортной воды и пожар на «аварийном» корабле.

К учению поисково-спасательных сил было привлечено 5 кораблей и вспомогательных судов Новороссийской ВМБ.