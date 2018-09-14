В учебном центре ЗВО состоялся конкурс водителей автобусов пассажирских компаний из Санкт-Петербурга и Ленинградской области

В рамках конкурса профессионального мастерства под аккомпанемент военного оркестра, исполнившего мелодии разных лет, состоялась выставка ретро-автобусов, вооружения и военной техники.

Санкт-Петербурге па полигоне Сертолово учебного центра Западного военного округа состоялся 10-й областной конкурс профессионального мастерства среди водителей пассажирских автобусов.

Программа соревнований состояла из скоростного маневрирования на автобусах ПАЗ и ЛиАЗ , а также проверки знаний правил дорожного движения. В конкурсе приняли участие водители пассажирских компаний, работающие на регулярных маршрутах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В рамках конкурса под аккомпанемент военного оркестра, исполнившего мелодии разных лет, состоялась выставка ретро-автобусов, вооружения и военной техники.