Подготовлен список должностных лиц военной полиции, которые могут составлять протоколы о правонарушениях

Минобороны подготовили перечень должностных лиц военной полиции ВС РФ , уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. Соответствующий проект ведомственного приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект приказа направлен на утверждение перечня должностных лиц из числа военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях в органах военной полиции, уполномоченных составлять протокол об административном правонарушении, применять меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении», — говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что введение в действие этого документа поспособствует соблюдению законности при производстве по делам об административных правонарушениях, которые отнесены к компетенции органов военной полиции.

В частности, согласно проекту, среди должностных лиц центрального органа военной полиции, уполномоченных составлять протоколы, — начальник Главного управления военной полиции, его заместители и помощники, глава управления, руководитель отдела, начальник группы и их заместители, главный эксперт отдела и старший офицер отдела.