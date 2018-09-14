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Россия и США обсуждают возможность совместных полётов в космос
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Россия и США обсуждают возможность совместных полётов в космос 

Авторадио 1 час назад
Россия и США обсуждают возможность совместных полётов в космос смешанными экипажами после того, как новые американские космические корабли начнут летать к МКС. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов. Он напомнил, что сейчас единственной страной, доставляющей экипажи к станции, является Россия. Не исключено что астронавты NASA продолжат летать на кораблях «Союз», а российские космонавты, в том числе, на кораблях NASA. Как ожидается, «Боинг» и SpaceX совершат первый пилотируемый полёт до конца этого или в середине следующего года.
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