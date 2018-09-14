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Убийцы танков «Спрут-СД» приняли участие в учениях «Восток-2018»
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Убийцы танков «Спрут-СД» приняли участие в учениях «Восток-2018» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Перед трибунами были развернуты сотни единиц различной боевой техники. Войска ВДВ доверили представлять гусеничным истребителям бронетехники, которые впервые оказались в Забайкалье.
"Спрут — СД", по сути, является высокомобильным легким танком с противопульным бронированием и мощным вооружением. Его 125-мм гладкоствольная пушка 2А75 своими снарядами, в том числе управляемыми по лучу лазера, может уничтожать любые современные бронеобъекты, находящиеся на вооружении ведущих стран мира. Боекомплект орудия — 40 выстрелов. Для борьбы с пехотой имеется спаренный 7,62-мм пулемет ПКТМ с 2000 патронов.
Прицелы наводчика-оператора и командира машины имеют встроенный лазерный дальномер и баллистический вычислитель. Они позволяют поражать различные цели с очень высокой точностью.
Мощный 510-сильный двигатель 2В-06-2С развивает по шоссе скорость до 70 км/ч. Самоходка очень хорошо плавает — водные преграды она может преодолеваться при волнении до 3 баллов. Максимальная же скорость при этом достигает 9 км/ч. Запас хода по топливу — 500 км. Полная боевая масса -18 т. Экипаж -3 человека.
В настоящее время создана модификация «Спрута», которая во многом уже является новой боевой машиной со значительно возросшими тактико-техническими характеристиками. В 2018 году ее демонстрировали на международном военно-техническом форуме «Армия».
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