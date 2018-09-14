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Побережья России решили оборудовать радарами
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Побережья России решили оборудовать радарами 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Минобороны России до 2020 года установит стационарные береговые радиолокационные станции контроля надводной обстановки МР-232 «Буссоль-С» вдоль морского побережья России.
Документы размещены на сайте госзакупок, передает РИА «Новости».
До 30 августа 2019 года в Мурманске планируется установить три станции.
До 10 ноября 2019 года по две станции появятся в Кронштадте, Партизанске-14, Севастополе и еще одна — в селе Никольское.
В 2020 году одна станция будет размещена в Кронштадте, две — в Мурманске и Севастополе, три — в Партизанске-14.
На закупки Минобороны собирается направить 105,3 млн рублей.
«Буссоль-С» с расстояния более 30 км может обнаруживать надводные объекты, уточнять их координаты и параметры движения.
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