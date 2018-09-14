Человек, который спас мир: реальная история предотвращения ядерной войны на видео 

Страшно представить, что весь мир мог погибнуть из-за ошибки техники и неправильного решения одного человека
Мир стоял в шаге от ядерной войны 26 сентября 1983 года. Тогда на объекте Серпухов-15 компьютер дал сигнал о запуске американской баллистической ракеты. Подполковник Станислав Петров должен был доложить о ядерной атаке США, что привело бы к ответному удару со стороны СССР, но не сделал этого.
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Стоило Петрову подтвердить атаку, как российские войска привели бы в полную боевую готовность, а с 11 тысяч боеголовок запустили бы баллистические ракеты. Но во время звонка руководству он сообщил, что информация недостоверна. В этот момент на экране появились еще четыре ракеты.
Однако Петров знал, что при реальной атаке США запустили бы ракеты с нескольких баз. И он оказался прав. Позже выяснилось, что датчики приняли солнечные лучи за ракеты. За спасение всего мира от ядерной войны в 2006 году Петрову в штаб-квартире ООН вручили премию «Ассоциации граждан мира».