Человек, который спас мир: реальная история предотвращения ядерной войны на видео

Страшно представить, что весь мир мог погибнуть из-за ошибки техники и неправильного решения одного человека

Мир стоял в шаге от ядерной войны 26 сентября 1983 года. Тогда на объекте Серпухов-15 компьютер дал сигнал о запуске американской баллистической ракеты. Подполковник Станислав Петров должен был доложить о ядерной атаке США , что привело бы к ответному удару со стороны СССР, но не сделал этого.

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Стоило Петрову подтвердить атаку, как российские войска привели бы в полную боевую готовность, а с 11 тысяч боеголовок запустили бы баллистические ракеты. Но во время звонка руководству он сообщил, что информация недостоверна. В этот момент на экране появились еще четыре ракеты.