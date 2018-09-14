Ещё
Человек, который спас мир: реальная история предотвращения ядерной войны на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Человек, который спас мир: реальная история предотвращения ядерной войны на видео 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Страшно представить, что весь мир мог погибнуть из-за ошибки техники и неправильного решения одного человека
Мир стоял в шаге от ядерной войны 26 сентября 1983 года. Тогда на объекте Серпухов-15 компьютер дал сигнал о запуске американской баллистической ракеты. Подполковник Станислав Петров должен был доложить о ядерной атаке США, что привело бы к ответному удару со стороны СССР, но не сделал этого.
Выбежавший на дорогу лось за секунду сделал из водителя каскадера — крутое видео>>
Стоило Петрову подтвердить атаку, как российские войска привели бы в полную боевую готовность, а с 11 тысяч боеголовок запустили бы баллистические ракеты. Но во время звонка руководству он сообщил, что информация недостоверна. В этот момент на экране появились еще четыре ракеты.
Однако Петров знал, что при реальной атаке США запустили бы ракеты с нескольких баз. И он оказался прав. Позже выяснилось, что датчики приняли солнечные лучи за ракеты. За спасение всего мира от ядерной войны в 2006 году Петрову в штаб-квартире ООН вручили премию «Ассоциации граждан мира».
Sputnik Грузия: последние новости
Огромная скала обрушилась прямо на туристов в Греции – видео Петров и Боширов: мы опасаемся за нашу жизнь "Кровавую луну" можно будет увидеть в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымскому мосту предрекли разрушение272
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста370
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ129
Умер народный артист Михаил Асафов20
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»15
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Украина
00:31
Маликов теряет зрение
Шоу-бизнес
00:45
В Москве избили американского рэпера
Шоу-бизнес Происшествия
07:00
Запад отреагировал на интервью «отравителей»
Политика
00:47
Прилепин прояснил ситуацию с разоружением своего батальона
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение