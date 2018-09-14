На начало октября в Курской области намечены масштабные учения МЧС 

Комплексная тренировка региональных учреждений и структур муниципального подчинения в сотрудничестве с персоналом управлении министерства чрезвычайных ситуаций России по Курской области и различных спасательных служб намечена с первого по третье октября.
Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Михайлов, который сам непосредственно будет руководить учениями. Руководителям органов исполнительной власти, привлекаемых к тренировке, рекомендовано обеспечить готовность сил и средств к выполнению первоочередных мероприятий при ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, а также принять личное участие в практических занятиях.
Александр С Фото: яндекс картинки