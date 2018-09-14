В Новосибирске восстановят уникальный военный штурмовик Ил-2

НОВОСИБИРСК , 14 сентября. / ТАСС /. Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) восстановят штурмовик Ил-2, который затонул во время Великой Отечественной войны в 1943 году в Мурманской области и был поднят при участии сотрудников фонда «Крылатая память Победы» со дна озера Кулонга в августе этого года. Как сообщила в пятницу пресс-служба университета, этот самолет — единственный сохранившийся штурмовик такого типа.

"Поднятый Ил-2 является единственным в мире сохранившимся самолетом такого типа. Это ранняя одноместная модификация, на которую пришлись наибольшие потери в первые месяцы войны. Штурмовик был подбит зенитным огнем 22 августа 1943 при штурмовке вражеского аэродрома Луостари в Мурманской области", — сообщили в пресс-службе, уточнив, что заниматься восстановлением самолета на базе НГТУ будет компания «Авиареставрация» под руководством профессора кафедры прочности летательных аппаратов Владимира Бернса.

Предполагается, что самолет восстановят полностью, так как благодаря мягкой посадке и илистым отложениям на дне озера он должен находиться в хорошем состоянии. После реставрации штурмовик можно будет увидеть на различных показательных выступлениях, в том числе в авиашоу. Как пояснили в пресс-службе, ранее сотрудникам «Авиареставрации» и НГТУ уже удалось восстановить до летного состояния два других Ил-2 времен войны. Эти двухместные машины, относящиеся к более поздним модификациям, уже участвуют в разных авиасалонах.

"Только на 2018 год фонд «Крылатая память Победы» получил более 10 приглашений из Великобритании, Германии, Франции, Польши, Чехии, Швеции выступить на восстановленных самолетах. Летная программа на восстановленных самолетах выполняется и в России", — отмечают в пресс-службе НГТУ.

Самолет Ил-2 привезут на реставрацию в НГТУ в понедельник, 17 сентября. Как уточнили ТАСС в университете, восстановление штурмовика займет до 46 месяцев, более точный срок будет известен после детального осмотра самолета.