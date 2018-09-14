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Смарт-паруса Airbus сократят загрязнение океана
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Смарт-паруса Airbus сократят загрязнение океана 

Gizmonews 1 час назад
Фото: Gizmonews
Компания Airbus известна созданием различных авиалайнеров и прочих летательных аппаратов. Но помимо этого, она занимается и морскими грузоперевозками, для которых и было создано подразделение Airseas. Именно оно и представило так называемые умные паруса, позволяющие снизить загрязненность океана.
Большая часть грузоперевозок Airbus сосредоточена на переправке самолетов между США и Европой. На эти корабли будут устанавливаться новые смарт-паруса. Площадь паруса составляет 1000 квадратных метров и его использование сокращает потребление топлива за счет дополнительной ветровой тяги. Это позволяет уменьшить количество выбросов отработанного топлива в океан,.
Система представляет собой «огромный парашют» с множеством датчиков и сенсоров, которые определяют подходящие время и место для раскрытия. Учитывая погодные условия, парус после развертывания начинает помогать движению и если эффективность снижается ниже определенного предела, парус сам складывается в корпус корабля. К 2030 году планируется установить подобные паруса минимум на 10% крупных коммерческих судов.
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