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Эксперт о ситуации с комплектующими из Украины: нам волноваться нечего
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Эксперт о ситуации с комплектующими из Украины: нам волноваться нечего 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия полностью заменила производившиеся ранее на Украине комплектующие для военной техники на отечественные аналоги, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
"Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, еще испытывали в 2014 году, пройдены", — подчеркнул он.
Борисов напомнил, что в основном Москва зависела от поставок двигателей для вертолетов, которые производила украинская компания «Мотор Сич», а также турбинных установок и редукторов для корветов и фрегатов. Российские НПО «Сатурн» и «ОДК-Климов» решили эту проблему.
"Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, и уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства", — сообщил вице-премьер.
Что касается широкой номенклатуры электроники, которую Россия исторически закупала на Украине, то такие поставки «не носили определяющего значения», — в основном ей комплектовалось вооружение, которое уже находилось в составе российской армии, отметил Борисов.
В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов прокомментировал ситуацию.
"Практически за четыре года мы сумели выстроить свои собственные заводы по производству тех комплектующих, которых нам не хватало, тех, которые мы получали с Украины. Все идет нормально, волноваться нечего. Разрыв связей с Украиной, конечно, это плохо, но мы своими собственными силами можем обеспечить нашу безопасность и наш военно-промышленный комплекс. Вместе с тем, не исключено, что Украина попытается составить нам некую конкуренцию на рынке вооружений, продавая свои комплектующие в те страны, куда мы продаем наше оружие", — сказал Олег Глазунов.
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