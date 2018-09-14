Россия окончательно закрыла вопрос с украинскими комплектующими для оборонки

Российская оборонная промышленность полностью преодолела зависимость от поставок украинских двигателей для боевых вертолетов и кораблей, а также электроники. Об этом заявил вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Юрий Борисов . По его словам, этот вопрос «закрыт окончательно».

«Вопрос зависимости от поставок [комплектующих для предприятий ОПК] с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, мы еще испытывали в 2014 году, пройдены», — сказал вице-премьер и добавил, что в основном этом были двигатели для вертолетов от компании «Мотор Сич» , турбинные установки и редукторы для боевых кораблей класса «корвет» и «фрегат».

По словам Борисова, предприятия российского ОПК — «ОДК-Сатурн», завод «Климов» Объединенная двигателестроительная корпорация («ОДК») — смогли наладить производство необходимых комплектующих. «Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства», — уточнил он.

Вице-премьер также добавил, что российский ОПК перестал зависеть от поставок электроники с Украины. «Особого труда в замещении этой номенклатуры, хотя она и очень широкая, не было у российской промышленности», — заявил чиновник.

По мнению Борисова, прекращение закупок на Украине комплектующих для российского ОПК нанесло непоправимый ущерб украинской оборонной промышленности. «Они потеряли эти рынки сбыта, не знаю, чем они сумели их заместить», — сказал он и добавил, что вопрос замещения украинской оборонной продукции для России закрыт. «Такого вопроса больше нет», — резюмировал вице-премьер.