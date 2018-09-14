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Haqqin (Азербайджан): Азербайджанская армия готовится к наступлению в Карабахе
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Haqqin (Азербайджан): Азербайджанская армия готовится к наступлению в Карабахе 

ИноСМИ + ещё 1 1 час назад
Фото: ИноСМИ
В Азербайджане с 17 по 22 сентября пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений азербайджанской армии, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
К учениям, которые пройдут под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова будут привлечены свыше 20 тысяч военнослужащих личного состава, свыше 200 единиц танков и другой бронетехники, свыше 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.
В ходе учений будут отрабатываться прорыв вражеской обороны с помощью танков, разгром армянских военных группировок и сил на передовой на территории Нагорного Карабаха, освобождение азербайджанских земель и уничтожение вражеских военных и стратегических объектов ракетно-артиллерийскими и авиационными ударами.
Минобороны отмечает, что в ходе учений будут использованы новейшая военная техника и оружие, которые были приняты на вооружение ВС Азербайджана за последние десять лет.
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