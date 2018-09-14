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Россия и США обсуждают смешанные полеты к МКС на «Союзах» и кораблях НАСА
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Россия и США обсуждают смешанные полеты к МКС на «Союзах» и кораблях НАСА 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 14 сен — РИА Новости. Россия и США обсуждают возможность продолжать полеты интернациональных экипажей, после того как новые американские космические корабли начнут летать к Международной космической станции, сообщил журналистам начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Павел Власов.
В настоящее время единственной страной, осуществляющей доставку экипажей к МКС, является Россия.
"Сейчас обсуждается вопрос, чтобы мы летали смешанными экипажами. То есть астронавты НАСА по одному продолжают летать на кораблях «Союз», а наши будут летать в том числе на кораблях НАСА", — сказал он.
По словам Власова, это повысит надежность миссий МКС в случае каких-либо задержек стартов.
После закрытия проекта Space Shuttle в 2011 году США потеряли независимый доступ в космос. Полеты американских астронавтов на Международную космическую станцию с тех пор осуществляются только на российских кораблях «Союз». Ожидается, что Boeing и SpaceX совершат первый пилотируемый полет до конца 2018 или в середине 2019 года, точные сроки пока не определены.
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