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Названа еще одна версия возникновения дырки в космическом корабле «Союз»
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Названа еще одна версия возникновения дырки в космическом корабле «Союз» 

Мир24 + ещё 1 17 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Утечка воздуха на Международной космической станции образовывалось постепенно — до обнаружения отверстия в космическом корабле «Союз МС-09». Такими данными располагают центры управления полетами в Москве и Хьюстоне, сообщил РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.
«Датчики Международной космической станции фиксировали небольшое падение давления еще за несколько суток до обнаружения отверстия в корабле «Союз МС-09». Однако до того как она превысила пороговое значение в 0,5 миллиметра ртутного столба в час, на него не реагировали, поскольку такое падение считается допустимым», — сказал собеседник.
Он заметил, что давление падало в течение двух-трех суток. Ночью 30 августа утечка составила 0,8 мм ртутного столба. После этого было решено реагировать. Американская сторона передала данные российскому ЦУП.
По словам представителя отрасли, на основании имеющих данных более правдоподобной видится версия, что герметик из заделанного еще на Земле отверстия начало постепенно высасывать в космос, пока отверстие полностью не открылось.
Ранее сообщалось о нескольких версиях возникновения отверстия. Предполагалось, что оно появилось при сборке космического корабля на предприятии в Королеве. По другой — отверстие мог просверлить кто-то из экипажа.
Напомним, микротрещина шириной 1,5 миллиметра на корабле появилась 30 августа, в результате произошла утечка воздуха.
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