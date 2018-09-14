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Космонавты возьмут на МКС плюшевую таксу
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Космонавты возьмут на МКС плюшевую таксу 

Авторадио + ещё 18 14 сентября 2018
Фото: РИА "Новый День"
Экипаж МКС возьмет на станцию плюшевую таксу. Игрушка станет индикатором невесомости. Об этом рассказал командир корабля Алексей Овчинин перед началом экзаменационной тренировки. По его словам, индикатор помогает космонавтам, крепко пристегнутым к креслам в корабле, понять, когда притяжение земли уже не действует. Овчинин также отметил, что самым интересным экспериментом считает магнитный 3D-биопринтер. Он пояснил, что Россия впервые в космосе будет «пытаться печатать ткани на этом биопринтере», передает агентство РИА Новости. Алексей Овчинин отправится на Международную космическую станцию вместе с астронавтом NASA Ником Хейгом. Старт запланирован на 11 октября на корабле «Союз».
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