Индикатором невесомости экипажа «Союз МС-10» станет плюшевая такса

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил командир корабля Алексей Овчинин

«В роли индикатора невесомости будет мягкая игрушка. Первый раз это была сова, в этот раз будет такса», — сказал он.

Благодаря индикатору космонавты в корабле могут понять, когда наступает невесомость.

Алексей Овчинин отправится на Международную космическую станцию вместе с астронавтом NASA Ником Хейгом 11 октября на корабле «Союз МС-10».