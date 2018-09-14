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Индикатором невесомости экипажа «Союз МС-10» станет плюшевая такса
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Индикатором невесомости экипажа «Союз МС-10» станет плюшевая такса 

RT на русском + ещё 4 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил командир корабля Алексей Овчинин.
«В роли индикатора невесомости будет мягкая игрушка. Первый раз это была сова, в этот раз будет такса», — сказал он.
Благодаря индикатору космонавты в корабле могут понять, когда наступает невесомость.
Алексей Овчинин отправится на Международную космическую станцию вместе с астронавтом NASA Ником Хейгом 11 октября на корабле «Союз МС-10».
Ранее российский космонавт Олег Артемьев сообщил, что на МКС россияне меняют у американцев творог на консервы с крабами.
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