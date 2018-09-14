Плюшевая такса станет индикатором невесомости экипажа корабля «Союз МС-10»

"В роли индикатора невесомости будет мягкая игрушка. Первый раз это была сова, в этот раз будет такса", — сказал Овчинин журналистам. Индикатор используется для того, чтобы космонавты в корабле, жестко пристегнутые к креслам, могли понять, когда наступает невесомость.

Самым интересным экспериментом он назвал магнитный 3D-биопринтер. «На нашем корабле полетит оборудование, и Россия впервые в космосе будет проводить эксперимент. Будем пытаться печатать ткани на этом биопринтере», — рассказал Овчинин.