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Плюшевая такса станет индикатором невесомости экипажа корабля «Союз МС-10»
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Плюшевая такса станет индикатором невесомости экипажа корабля «Союз МС-10» 

ТАСС 48 минут назад
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 14 сентября. / ТАСС/. Экипаж космического корабля «Союз МС-10» выбрал индикатором невесомости плюшевую таксу, сообщил командир корабля Алексей Овчинин перед началом экзаменационной тренировки в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина.
"В роли индикатора невесомости будет мягкая игрушка. Первый раз это была сова, в этот раз будет такса", — сказал Овчинин журналистам. Индикатор используется для того, чтобы космонавты в корабле, жестко пристегнутые к креслам, могли понять, когда наступает невесомость.
Самым интересным экспериментом он назвал магнитный 3D-биопринтер. «На нашем корабле полетит оборудование, и Россия впервые в космосе будет проводить эксперимент. Будем пытаться печатать ткани на этом биопринтере», — рассказал Овчинин.
Алексей Овчинин отправится на Международную космическую станцию вместе с астронавтом NASA Ником Хейгом 11 октября на корабле «Союз МС-10». Для него это будет второй полет на «Союзе» к МКС.
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