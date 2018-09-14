Более тысячи выпускников военных вузов в ЦВО обеспечены жильем

"Более тысячи выпускников высших учебных заведений Минобороны РФ, предназначенных для комплектования войск Центрального военного округа (ЦВО), обеспечены жильем. Офицеры прибыли в округ для восполнения вакантных должностей в органах военного правления различного уровня — это первый за пять лет полноценный выпуск из военных вузов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая половина выпускников размещена в жилых фондах гарнизонов, в которых они проходят военную службу, остальным компенсируется плата за наем благоустроенного жилья по месту дислокации части. Также решены проблемы трудоустройства жен и обеспечения детей местами в детских садах и школах. Каждому выпускнику назначены наставники из числа офицеров, имеющих боевой опыт.

На сегодняшний день укомплектованность командно-штабных должностей офицерами в округе составляет 99,6%. По данным начальника управления ЦВО генерал-майора Александра Яренко, к 30 декабря она будет составлять 100%, уточняет округ.