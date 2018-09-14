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Более тысячи выпускников военных вузов в ЦВО обеспечены жильем
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Более тысячи выпускников военных вузов в ЦВО обеспечены жильем 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Более тысячи выпускников высших учебных заведений Минобороны РФ, предназначенных для комплектования войск Центрального военного округа (ЦВО), обеспечены жильем, сообщает округ.
"Более тысячи выпускников высших учебных заведений Минобороны РФ, предназначенных для комплектования войск Центрального военного округа (ЦВО), обеспечены жильем. Офицеры прибыли в округ для восполнения вакантных должностей в органах военного правления различного уровня — это первый за пять лет полноценный выпуск из военных вузов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что большая половина выпускников размещена в жилых фондах гарнизонов, в которых они проходят военную службу, остальным компенсируется плата за наем благоустроенного жилья по месту дислокации части. Также решены проблемы трудоустройства жен и обеспечения детей местами в детских садах и школах. Каждому выпускнику назначены наставники из числа офицеров, имеющих боевой опыт.
На сегодняшний день укомплектованность командно-штабных должностей офицерами в округе составляет 99,6%. По данным начальника управления ЦВО генерал-майора Александра Яренко, к 30 декабря она будет составлять 100%, уточняет округ.
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