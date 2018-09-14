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В ОАК заявили, что внимательно следят за санкционной повесткой
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В ОАК заявили, что внимательно следят за санкционной повесткой 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) «внимательно следит за санкционной повесткой», сообщил ТАСС представитель корпорации.
Накануне помощник главы минфина США Маршалл Биллингсли сообщил о том, что ведомство рассматривает возможность введения санкций против российской компании «Сухой» под предлогом того, что самолеты ее производства якобы могут использоваться при совершении химических атак в Сирии.
"Мы внимательно следим за санкционной повесткой, постоянно оценивая риски. Вместе с тем полагаем преждевременным комментировать какие-либо намерения в отношении введения санкций, касающихся ОАК либо дочерних обществ корпорации", — сообщил ТАСС представитель корпорации.
В июле 2006 года авиастроительная фирма Сухого уже попадала под американские рестрикции. Тогда Вашингтон обвинил ее в поставках в Иран технологий двойного назначения. Однако санкции в отношении «Сухого» были отменены в ноябре того же года.
Компания «Сухой» является одним из лидеров на мировом рынке боевых самолетов, занимает первую позицию в России по объемам разработки, серийного производства и экспорта авиационной продукции. Входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
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