Россия больше не будет закупать украинские комплектующие для военной техники

По словам вице-премьера Юрия Борисова, вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно.

Россия полностью заменила все украинские комплектующие для военной техники на отечественные аналоги. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов

По его словам, РФ больше не зависит от поставок с Украины, и все трудности, которые российский ОПК испытывал после 2014 года, успешно преодолены.