Россия больше не будет закупать украинские комплектующие для военной техники 

По словам вице-премьера Юрия Борисова, вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно.
Россия полностью заменила все украинские комплектующие для военной техники на отечественные аналоги. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.
По его словам, РФ больше не зависит от поставок с Украины, и все трудности, которые российский ОПК испытывал после 2014 года, успешно преодолены.
Борисов также напомнил, что в основном Россия испытывала зависимость в вопросах поставки украинских двигателей для вертолетов компании «Мотор Сич», а также турбинных установок и редукторов для кораблей классов «корвет» и «фрегат».