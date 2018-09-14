Борисов рассказал о высоком спросе на российские средства ПВО

"Спрос на российскую технику ПВО, а мы действительно с гордостью можем сказать здесь, что являемся лидерами во всем мире, это не только С-400, это уникальные возможности «Панциря», модернизированного «Бук-М3М», «Тунгуски», переносные зенитные ракетные комплексы тоже пользуются спросом… "Алмаз-Антей" (основной российский производитель техники ПВО) имеет долгосрочные контракты, в очередь стоят", — сказал вице-премьер.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В его состав входят более 60 заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, на которых трудятся свыше 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах.