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Борисов заявил о востребованности вертолетоносцев для российской армии
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Борисов заявил о востребованности вертолетоносцев для российской армии 

Rambler News Service + ещё 1 52 минуты назад
Вертолетоносцы востребованы для некоторых типов конфликтов и будут строиться в необходимом для российских Вооруженных сил количестве, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
«Все зависит от военных, им решать какой класс кораблей соответствует той или иной стратегии развития Вооруженных сил. Я думаю вертолетоносцы для определенного типа конфликтов востребованы и они будут строиться в необходимом количестве», — сказал Борисов.
По его словам, ранее переданное флоту судно «Иван Грен» строилось как вертолетоносец и планируется постройка серии таких кораблей.
20 августа глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия не станет строить собственные вертолетоносцы.
«В чистом виде строительство вертолетоносцев для ВМФ России не планируется. Отмечу, что программа кораблестроения предусматривает строительство универсальных десантных кораблей, десантно-высадочные средства которых (вертолетное крыло, десантные катера и плавающие бронетанковые средства) планируется разместить внутри корабельного корпуса и на его палубе», — приводит пресс-служба Минпромторга слова министра.
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