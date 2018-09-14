Борисов заявил о востребованности вертолетоносцев для российской армии

Вертолетоносцы востребованы для некоторых типов конфликтов и будут строиться в необходимом для российских Вооруженных сил количестве, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов

«Все зависит от военных, им решать какой класс кораблей соответствует той или иной стратегии развития Вооруженных сил. Я думаю вертолетоносцы для определенного типа конфликтов востребованы и они будут строиться в необходимом количестве», — сказал Борисов.

По его словам, ранее переданное флоту судно «Иван Грен» строилось как вертолетоносец и планируется постройка серии таких кораблей.

«В чистом виде строительство вертолетоносцев для ВМФ России не планируется. Отмечу, что программа кораблестроения предусматривает строительство универсальных десантных кораблей, десантно-высадочные средства которых (вертолетное крыло, десантные катера и плавающие бронетанковые средства) планируется разместить внутри корабельного корпуса и на его палубе», — приводит пресс-служба Минпромторга слова министра.