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Борисов заявил о лидерстве России в производстве техники ПВО
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Борисов заявил о лидерстве России в производстве техники ПВО 

Rambler News Service 59 минут назад
Вице-премьер РФ Юрий Борисов отметил лидерство России в сфере производства техники ПВО и высокий спрос на неё во всем мире.
«Спрос на российскую технику ПВО, а мы действительно с гордостью можем сказать здесь, что являемся лидерами во всем мире. Это не только С-400, это уникальные возможности «Панциря», модернизированного «Бук-М3М», «Тунгуски», ПЗРК тоже пользуются спросом», — сказал Борисов журналистам.
По его словам, концерн «Алмаз-Антей», который производит технику ПВО, обеспечен заказами на ближайшие 10 лет.
«Я думаю, что на ближайшее десятилетие у «Алмаз-Антея» проблем с загрузкой не будет. Не только наши традиционные партнеры, но и, как вы знаете, страны НАТО, Турция, вопреки всем угрозам со стороны Соединенных Штатов не отказываются от этого контракта. В срок, в 2019 году получит всю технику в соответствии с нашими контрактными обязательствами», — добавил он.
Как отметил вице-премьер, контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 также исполняется в соответствии с контрактными обязательствами и в срок.
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