Россия закрыла вопрос замены украинских комплектующих для военной техники

"Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт, и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, еще испытывали в 2014 году, пройдены", — сказал он.

Вице-премьер добавил, что «такого вопроса больше нет».

Борисов напомнил, что в основном Россия испытывала зависимость от Украины в вопросах поставки двигателей для вертолётов от компании «Мотор Сич» , а также турбинных установок и редукторов для кораблей классов корвет и фрегат.

"Сатурн" и завод Климова, Объединенная двигателестроительная корпорация полностью решили эти проблемы. Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, и уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства", — отметил вице-премьер.

Что касается широкой номенклатуры электроники, которую Россия для военной техники исторически закупала на Украине, то такие поставки «не носили определяющего значения», поскольку в основном ей комплектовалось вооружение, которое уже находилось в составе российской армии, отметил Борисов.