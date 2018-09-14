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Россия закрыла вопрос замены украинских комплектующих для военной техники
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Россия закрыла вопрос замены украинских комплектующих для военной техники 

РИА Новости + ещё 3 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия полностью «импортозаместила» производившиеся ранее на Украине комплектующие для военной техники, вопрос зависимости от украинской стороны окончательно закрыт, заявил журналистам в пятницу вице-премьер Юрий Борисов.
"Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт, и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, еще испытывали в 2014 году, пройдены", — сказал он.
Вице-премьер добавил, что «такого вопроса больше нет».
Борисов напомнил, что в основном Россия испытывала зависимость от Украины в вопросах поставки двигателей для вертолётов от компании «Мотор Сич», а также турбинных установок и редукторов для кораблей классов корвет и фрегат.
"Сатурн" и завод Климова, Объединенная двигателестроительная корпорация полностью решили эти проблемы. Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, и уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства", — отметил вице-премьер.
Что касается широкой номенклатуры электроники, которую Россия для военной техники исторически закупала на Украине, то такие поставки «не носили определяющего значения», поскольку в основном ей комплектовалось вооружение, которое уже находилось в составе российской армии, отметил Борисов.
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