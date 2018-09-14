Россия будет строить вертолетоносцы в необходимом для ВМФ количестве

"Все зависит от военных — им решать, какой класс кораблей соответствует той или иной стратегии развития Вооруженных сил. Я думаю, вертолетоносцы для определенного типа конфликтов востребованы, и они будут строиться в необходимом количестве", — сказал Борисов, отвечая на вопрос, предусмотрено ли строительство вертолетоносцев в госпрограмме вооружений до 2027 года.

Он напомнил, что переданный флоту 20 июня " Иван Грен " строился как вертолетоносец и планируется постройка серии таких кораблей. Корабли этого проекта предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29.

В июне заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщил, что проектирование и строительство универсальных десантных кораблей (вертолетоносцев) в России начнется после 2020 года, когда завершится проектирование нового большого десантного корабля, который по размерам будет примерно таким же, как БДК «Иван Грен» проекта 11711.

В свое время Россия планировала закупить два вертолетоносца у Франции и два построить на своих мощностях. Контракт на поставку двух судов типа «Мистраль» был заключен в 2011 году, однако в 2015 году из-за санкций Москва и Париж приняли решение расторгнуть договор. Предполагалось, что на борту каждого такого вертолётоносца будет базироваться по 12 ударных Ка-52К.