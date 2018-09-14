Приближено к реальности: в Астане стартовали антитеррористические учения

Казахстане начались антитеррористические учения, максимально приближенные к боевым условиям. Они проходят на территории международного аэропорта Астаны , сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с терроризмом республиканской столицы.

Маневры организованы специалистами оперативного штаба совместно со службами воздушной гавани и АО «Air Astana». Они стартовали в 09:00 по местному времени и продлятся до 13:00.

В ходе учений будут отработаны межведомственное взаимодействие и практика совместных операций служб аэропорта « Нурсултан Назарбаев » с силами и средствами «по экстренному реагированию на террористические проявления на объектах транспорта».

«Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности. В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения», — заметили в ведомтсве.

К гражданам обратились с просьбой отнестись с пониманием к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять все законные требования служб, задействованных в мероприятии.