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Омские десантники отмечают день рождение учебного центра
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Омские десантники отмечают день рождение учебного центра 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
15 сентября 2018 года состоятся торжественные мероприятия, посвященные 58-й годовщине со дня образования 242-го учебного центра ВДВ и 25-й годовщине со дня передислокации центра в Омскую область. Это единственное военно-учебное заведение, в котором готовят младших командиров и специалистов для десантных соединений и частей России. В нём ведется обучение по более 10 военным специальностям. Это, прежде всего, командиры боевых машин десанта, самоходно-артиллерийских орудий и расчетов гаубиц, специалисты связи, по ремонту боевой техники и др.
Программа мероприятий:
9.00-9.15 Возложение цветов к памятнику В. Ф. Маргелову9.45. — 10.30 Торжественный митинг10.30 — 11.20 Показательные выступления курсантов 242 УЦ ВДВ11.20-12.00 Показ вооружения, военной техники, фотовыставка14.00 — 15.30 Праздничный концерт в ДК Красной гвардии (ул. Лобкова, 5 а)
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