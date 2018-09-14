В ходе маневров «Восток-2018» инженерное соединение ВВО ликвидировало последствия условно чрезвычайной ситуации техногенного характера

В практических действиях было задействовано более 350 военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники

На одном из полигонов в Хабаровском крае в рамках маневров войск (сил) «Восток-2018» инженерно-саперным соединением Восточного военного округа разыграли учебный эпизод по ликвидации последствий условных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Военные инженеры навели мосты и понтонные переправы, восстановили разрушенные дороги, оборудовали переходы через завалы в одном из условно затопленных районов, провели эвакуацию «населения», а также очистили местность от объектов, имитировавших взрывоопасные предметы, радиоактивные и химические отходы. Для условно «пострадавших» был развернут благоустроенный полевой лагерь, организовано водо— и энергообеспечение.

В практических действиях было задействовано более 350 военнослужащих и около 80 единиц военной и специальной техники, в том числе комплект понтонно-мостового парка, инженерные машины разграждения ИМР-2, котлованные машины МДК-3, плавающие транспортёры ПТС, экскаваторы и краны.

Также инженерные подразделения Восточного военного округа отработали практические действия по наведению 30-метрового моста на «поврежденном участке» дороги в Забайкальской области, тем самым обеспечив беспрепятственное совершение марша в указанные районы танковых и мотострелковых подразделений. С этой целью военные инженеры задействовали 3 комплекта тяжелых механизированных моста ТММ-3.

В период с 11 по 17 сентября с.г. в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2018 год под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры войск (сил) «Восток-2018».

К маневрам привлекаются органы военного управления, войска (силы) Восточного военного округа, часть органов военного управления, войск (сил) Центрального военного округа, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. В них принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.