Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота провел учение по поисково-спасательному обеспечению в Беринговом море

По замыслу учения, перед силами Северного флота стояла задача оказать помощь судну, условно терпящему бедствие в районе трассы Северного морского пути.

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, принимающих участие в маневрах «Восток-2018», провел в акватории Берингова моря учение по поисково-спасательному обеспечению.

В учении были задействованы экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога».

По замыслу учения, перед силами Северного флота стояла задача оказать помощь судну, условно терпящему бедствие в районе трассы Северного морского пути.

Для уточнения координат терпящего бедствие судна с борта большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» совершил вылет поисково-спасательный вертолёт Ка-27. Прибыв к месту условной аварии экипаж вертолёта передал координаты на флагманский корабль отряда — БПК «Вице-адмирал Кулаков», на борту которого был развернут штаб поисково-спасательной операции.

Экипаж вертолёта также отработал задачи по подъему с поверхности моря людей, терпящих бедствие. Аналогичные задачи, выполнил и экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков», прибывший в указанный район. На воду были спущены быстроходные моторные лодки БЛ-680, которые в кратчайшие сроки доставили на борт противолодочного корабля условных пострадавших.

А экипажи спасательно-буксирного судна «Памир» и дизель-электрического ледокола « Илья Муромец » отработали действия по тушению пожара.

Дымовые шашки на корме ледокола «Илья Муромец» обозначали условный пожар, с которым экипаж не смог справиться в одиночку. На помощь морякам подошёл спасательный буксир «Памир», оснащённый водяными пушками, способными подавать забортную воду или пламегаситель под большим давлением на десятки метров, что позволяет тушить пожары с безопасного расстояния.

После победы над условным пожаром североморцы отработали буксировку «повреждённого» судна к месту ремонта.