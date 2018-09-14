В Хабаровском крае мотострелки сразились с «Шилкой» и «Иглой»

Атаку условного противника, в которой были задействованы расчеты зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4 «Шилка» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», отразило мотострелковое соединение 5-й армии Восточного военного округа на полигоне «Бикинский» в Хабаровском крае

"Сражение" прошло в ходе проведения масштабных маневров «Восток-2018». Военные успешно отработали проведение активных оборонительных действий и смогли нанести «врагу» максимальные потери, заставив защищаться его самого.

"Артиллерийские подразделения, вооруженными реактивными системами залпового огня РСЗО «Град» совершив маневр нанесли огневое поражение противнику" — сообщается на сайте Минобороны РФ.

Маневры «Восток-2018» проходят на Дальнем Востоке с 11 по 17 сентября. На полигоне «Бикинский» в розыгрыше практических действий задействованы более 200 единиц военной и специальной техники и более 1700 военнослужащих.