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В Хабаровском крае мотострелки сразились с «Шилкой» и «Иглой»
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В Хабаровском крае мотострелки сразились с «Шилкой» и «Иглой» 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: Российская Газета
Атаку условного противника, в которой были задействованы расчеты зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4 «Шилка» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», отразило мотострелковое соединение 5-й армии Восточного военного округа на полигоне «Бикинский» в Хабаровском крае.
"Сражение" прошло в ходе проведения масштабных маневров «Восток-2018». Военные успешно отработали проведение активных оборонительных действий и смогли нанести «врагу» максимальные потери, заставив защищаться его самого.
"Артиллерийские подразделения, вооруженными реактивными системами залпового огня РСЗО «Град» совершив маневр нанесли огневое поражение противнику" — сообщается на сайте Минобороны РФ.
Маневры «Восток-2018» проходят на Дальнем Востоке с 11 по 17 сентября. На полигоне «Бикинский» в розыгрыше практических действий задействованы более 200 единиц военной и специальной техники и более 1700 военнослужащих.
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