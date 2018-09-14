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На маневрах «Восток-2018» мотострелки задействуют РСЗО «Град» в контратаке
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На маневрах «Восток-2018» мотострелки задействуют РСЗО «Град» в контратаке 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ (полигон Бакинский), 14 сен — РИА Новости. Мотострелки Восточного военного округа (ВВО) в ходе маневров «Восток-2018» в Хабаровском крае поразили условного противника и перешли в контратаку с реактивными системами залпового огня «Град», сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В рамках одного из эпизодов розыгрыша практических действий масштабных маневров войск (сил) «Восток-2018» на полигоне Бикинский в Хабаровском крае мотострелковое соединение 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа в ходе ведения активных оборонительных действий остановило наступление условного противника", — говорится в сообщении.
Отмечается, что военные нанесли огневое поражение условному противнику и перешли в контратаку с реактивными системами залпового огня «Град» и самоходными артиллерийскими установками.
"Действия пехоты от воздушного противника прикрывало подразделение противовоздушной обороны, которое отразило налет авиации условного противника, задействовав расчеты зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4 «Шилка» и расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», — добавили в министерстве.
По данным военного ведомства, в практических действиях на полигоне Бикинский задействовано свыше 1,7 тысячи военнослужащих, более 200 единиц военной и специальной техники соединения.
Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.
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