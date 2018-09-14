На маневрах «Восток-2018» мотострелки задействуют РСЗО «Град» в контратаке

"В рамках одного из эпизодов розыгрыша практических действий масштабных маневров войск (сил) «Восток-2018» на полигоне Бикинский в Хабаровском крае мотострелковое соединение 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа в ходе ведения активных оборонительных действий остановило наступление условного противника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные нанесли огневое поражение условному противнику и перешли в контратаку с реактивными системами залпового огня «Град» и самоходными артиллерийскими установками.

"Действия пехоты от воздушного противника прикрывало подразделение противовоздушной обороны, которое отразило налет авиации условного противника, задействовав расчеты зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4 «Шилка» и расчеты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», — добавили в министерстве.

По данным военного ведомства, в практических действиях на полигоне Бикинский задействовано свыше 1,7 тысячи военнослужащих, более 200 единиц военной и специальной техники соединения.