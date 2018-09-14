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Российским ударным вертолетам Ка-52 повысят дальность оружия
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Российским ударным вертолетам Ка-52 повысят дальность оружия 

ТАСС 28 минут назад
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Работы по увеличению дальности применения оружия ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» ведутся в РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».
"Вертолет Ка-52, как и все машины, выпускаемые холдингом, имеет большой модернизационный потенциал. В рамках проводимых работ планируется увеличить дальность применения вооружения и унифицировать его с другими типами ударных вертолетов российского производства", — сказали в холдинге. В компании не уточнили, о каких ракетных комплексах идет речь.
Также ведутся работы по оснащению Ка-52 «новейшим радиоэлектронным оборудованием и современным бортовым комплексом обороны», добавили в «Вертолетах России».
Сейчас Ка-52 может применять ракеты «Вихрь-1» из состава противотанкового комплекса «Вихрь-М» с максимальной дальностью действия 10 км. Как сообщил летом прошлого года заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев, российские вертолеты Ми-28Н и Ка-52 успешно применяли «Вихрь» в рамках антитеррористической операции в Сирии.
По данным открытых источников, Ка-52 наряду с Ми-28Н, Ми-35 и Ми-8АМТШ должен в перспективе вооружаться новым универсальным ракетным комплексом «Гермес-А» с дальностью поражения целей до 20 км. Заявлялось, что серийное производство «Гермеса-А» начнется еще в 2011-2012 годах.
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