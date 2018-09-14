Ещё
В Минобороны привели цифры о ходе восстановления Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны привели цифры о ходе восстановления Сирии 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
За текущий год в свои дома в Сирии вернулись почти 150 тысяч беженцев.
В Сирии быстрыми темпами идет восстановление страны, пострадавшей от продолжающейся с 2011 года гражданской войны. Так, на сегодняшний день в 169 населенных пунктах арабской республики ремонтируются 90 подстанций, 1142 жилых дома, 113 школ, а также 83 медучреждения. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В результате проведенных мер правительством Сирии в свои дома уже вернулись почти полтора миллиона человек, а за текущий год их число превысило 147 тысяч человек.
Для обеспечения условий для возвращения сирийских беженцев со всего мира в страну ведутся подготовительные мероприятия по открытию еще 26 пунктов пропуска, в том числе двух морских и трех воздушных.
ТК «Звезда»: последние новости
Украина отправляет в Азовское море спецназ В России возобновились работы над ударным «стелс» - беспилотником «Скат» - СМИ Спецназовцы ЦВО примут участие в чемпионате Вооруженных Сил среди снайперов спецподразделений России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия применила «лучшие в мире» стелс-ракеты191
Мексика отказалась от американских долларов13
Поклонская высказалась о потере поста141
Раскрылся смысл фразы Путина о действиях «отравителей»359
Россияне умирают от питьевой воды28
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение