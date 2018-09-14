В Минобороны привели цифры о ходе восстановления Сирии

За текущий год в свои дома в Сирии вернулись почти 150 тысяч беженцев.

В Сирии быстрыми темпами идет восстановление страны, пострадавшей от продолжающейся с 2011 года гражданской войны. Так, на сегодняшний день в 169 населенных пунктах арабской республики ремонтируются 90 подстанций, 1142 жилых дома, 113 школ, а также 83 медучреждения. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В результате проведенных мер правительством Сирии в свои дома уже вернулись почти полтора миллиона человек, а за текущий год их число превысило 147 тысяч человек.

Для обеспечения условий для возвращения сирийских беженцев со всего мира в страну ведутся подготовительные мероприятия по открытию еще 26 пунктов пропуска, в том числе двух морских и трех воздушных.