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Подразделения ПВО отразили налет дронов «противника» в Астраханской области
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Подразделения ПВО отразили налет дронов «противника» в Астраханской области 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен — РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированные в Северной Осетии, отразили налет ударных дронов условного противника в ходе тактических учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"К учениям привлечено около двух тысяч военнослужащих и более 250 единиц военной техники, в том числе зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3», зенитно-пушечный ракетный комплекс «Тунгуска», «Стрела-10» и переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», — сказал он.
По замыслу учений, дежурными расчетами был обнаружен массовый подлет авиации условного противника. Расчетами ЗРК «Бук-М3» и ЗПРК «Тунгуска» цели немедленно были взяты на сопровождение, а при входе их в зону поражения, все объекты были уничтожены Для этой цели использовано более 30 мишеней, в том числе мишени «Стриж-1», «Бекас», «Саман», «Пенсне», позволяющие имитировать низколетящие и высокоскоростные баллистические цели.
Кроме того, отмечается, что в ходе совершения марша подразделений для смены огневых позиций подразделения отразили налет боевых дронов условного противника.
Основная цель учений — совершенствование полевой выучки специалистов ПВО и слаженности подразделений при отражении воздушных ударов, закрепление навыков работы личного состава на новых и модернизированных образцах вооружения, оснащенных автоматизированными системами управления.
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