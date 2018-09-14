Подразделения ПВО отразили налет дронов «противника» в Астраханской области

"К учениям привлечено около двух тысяч военнослужащих и более 250 единиц военной техники, в том числе зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3», зенитно-пушечный ракетный комплекс «Тунгуска», «Стрела-10» и переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла», — сказал он.

По замыслу учений, дежурными расчетами был обнаружен массовый подлет авиации условного противника. Расчетами ЗРК «Бук-М3» и ЗПРК «Тунгуска» цели немедленно были взяты на сопровождение, а при входе их в зону поражения, все объекты были уничтожены Для этой цели использовано более 30 мишеней, в том числе мишени «Стриж-1», «Бекас», «Саман», «Пенсне», позволяющие имитировать низколетящие и высокоскоростные баллистические цели.

Кроме того, отмечается, что в ходе совершения марша подразделений для смены огневых позиций подразделения отразили налет боевых дронов условного противника.

Основная цель учений — совершенствование полевой выучки специалистов ПВО и слаженности подразделений при отражении воздушных ударов, закрепление навыков работы личного состава на новых и модернизированных образцах вооружения, оснащенных автоматизированными системами управления.