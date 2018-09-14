Yeni Şafak (Турция): И буровые, и военные корабли

Великобритании, Беспокойство о массовых убийствах в Идлибе прикрывает ходы, совершаемые в рамках «энергетических войн», которые будут продолжаться в Средиземном море десятилетиями. США отправляют в регион командный корабль, а британцы — атомную подводную лодку. За военными кораблями пойдут буровые суда. Сначала США, а затем и компании Франции Италии начинают бурение в богатом природным газом регионе.

В настоящее время повестка дня формируется на основе террористов-подрядчиков, находящихся в Идлибе, и массовых убийств мирного населения, при этом активность в Восточном Средиземноморье, которое занимает третье место в мире по запасам природного газа, ускользает от внимания. За кулисами этой активности в Средиземноморье находятся события, которые произойдут этой осенью в сфере энергетики. 28 сентября «Эксон мобил» (Exxon Mobil) начнет газопоисковые работы. Помимо этого, «Тоталь» (Total), «Шелл» (Shell), «Эни» (Eni), «Катаргаз» (Qatargas), «Нобл энерджи» (Noble Enerji), «Когаз» (Kogas) тоже поэтапно планируют начать бурение в регионе. С другой стороны, греческие власти Южного Кипра разрешили Франции использовать авиа— и морскую базы на острове.

Америка тоже претендует на базу на Кипре . На фоне этих событий главный кошмар для Греции и греческих властей Южного Кипра — турецкий флот. Турция, держа начеку флот, чтобы не допустить возможного нарушения своих прав на добычу природных ресурсов, этой осенью начнет поиски с использованием отечественного бурового судна «Фатих» (Fatih) на самом производительном месторождении, установленном в Восточном Средиземноморье в соответствии с докладом сейсморазведывательного судна «Барбарос» (Barbaros). Считается, что начало Турцией бурения в спорных зонах, захваченных греческими властями Южного Кипра, до того, как энергетический спор Средиземноморья выйдет наружу, станет самым правильным шагом в этом направлении и укрепит наши права и интересы в регионе.

Нарастающее движение в Средиземном море

В Восточное Средиземноморье, где в настоящее время на якоре стоит большое количество военных кораблей, продолжается перебрасывание новых кораблей. Курс на Средиземное море взяла одна атомная подводная лодка Великобритании. Америка направляет в регион командный корабль Шестого флота USS «Маунт Уитни» (Mount Witney) под предлогом участия в выставке в Салониках. То, что США, у которых в настоящее время находятся в Средиземном море два эсминца с ракетами «Томагавк» (Tomahawk) и одна атомная подводная лодка, подводят к региону командный корабль, расценивается как подготовительная работа в ответ на сценарии химической атаки в Идлибе. Франция давно держит свой военный корабль в водах Восточного Средиземноморья. В настоящее время постоянная военно-морская целевая группа НАТО выполняет задачи в Средиземном море при участии трех кораблей, а другие страны-члены периодически добавляют корабли в качестве поддержки. Присутствие русских в Средиземном море тоже с каждым днем увеличивается.

Размещаются на базах греческого Кипра

Обращают на себя внимание некоторые шаги, которые эти силы, активизировавшиеся в Восточном Средиземноморье под предлогом Сирии, делают в рамках планов, рассчитанных на ближайшие десять и даже 100 лет. Франция в рамках заключенного с греческими властями Южного Кипра соглашения в 2007 году в этом месяце получила право использовать и авиа-, и морскую базы. Америка тоже предпринимает инициативы, чтобы получить от греческих властей Южного Кипра разрешение использовать базы на острове. А Великобритания и так обладает двумя военными базами на Кипре. Еще одна примечательная деталь в этом вопросе состоит в том, что кипрский порт Лимасол используют вместе Россия и США, которые якобы противостоят друг другу в Сирии.

За кулисами — энергетика

А на заднем плане этой картины — третьи по величине в мире запасы природного газа, которые не так давно были обнаружены в регионе. Для греческих властей Южного Кипра присутствие всех этих стран, которым они временно предоставляют базы, выступает в качестве гарантии того, что им будет оказана поддержка в контексте энергетики. Западные силы, которые в настоящее время прибрали к рукам 60% нефти Персидского залива, уже сейчас, видимо, поселились в Восточном Средиземноморье из-за богатых запасов природного газа.

28 сентября американская «Эксон мобил» начинает бурение на участке под номером десять. «Тоталь», «Эни», «Шелл», «Нобл энерджи», «Когаз», «Катаргаз» — другие компании, которые, как ожидается, этой осенью начнут газопоисковые работы на месторождениях, объявленных в одностороннем порядке греческими властями Южного Кипра своей исключительной экономической зоной. Из них «Катаргаз», одна из нефтяных компаний Катара, которая состоит в добрых отношениях с Турцией, пока не принимала участия в проводимых на Южном Кипре встречах и не заявляла о каких-либо действиях относительно поисковых работ. Вместе с тем работы по разведке природного газа в Средиземном море активизируются начиная с этой осени.

Страх перед турецким флотом

В греческих и грекокиприотских газетах осенние приготовления в Средиземном море комментируются с тревогой. Журналисты, которые приводят в своих статьях оценки в духе «в Восточном Средиземноморье разворачивается на первый взгляд неявная война», отмечают: «Если где-то были обнаружены энергетические ресурсы, начинается поножовщина. В Восточном Средиземноморье вместо ножей появляются военные корабли многих стран», — и связывают активность кораблей в Средиземном море с буровыми работами, которые начнутся в осенние месяцы. Еще одна оценка, которая находит отражение в газетах, заключается в следующем: главное беспокойство Афин и Никосии — турецкий флот. Как известно, Турция преградила путь буровому судну итальянской компании «Эни», которое действовало в нарушение ее прав, и не разрешила проводить поиски. Выражается беспокойство по поводу того, что в дальнейшем могут иметь место случаи похожей реакции турецкого флота.

Мы выходим на поле

Турция демонстрирует решительную стойкость в вопросе защиты своих прав и интересов в Восточном Средиземноморье, а турецкий флот неусыпно следит за возможными попытками создать ситуацию «свершившегося факта» в рамках газопоисковых работ, которые начнутся этой осенью. Турция тоже в это время будет демонстрировать активное присутствие в Восточном Средиземноморье, привлекая суда, предназначенные для бурения и разведки природного газа. Вслед за анализом докладов, полученных по итогам сейсморазведки, проведенной в Средиземном море с помощью судна «Барбарос», будет начато бурение в самом подходящем регионе. Турция будет добывать природный газ в Средиземном море с помощью отечественного бурового судна «Фатих», а такими возможностями обладает не каждая страна.