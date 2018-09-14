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Освобождение Латвии, Эстонии и Литвы началось с рижского направления
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Освобождение Латвии, Эстонии и Литвы началось с рижского направления 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Утром 14 сентября 1944 года войска Прибалтийских фронтов начали наступление на рижском направлении. Это было началом освобождения советской Прибалтики от фашистской оккупации.
Прибалтийская операция — стратегическая наступательная операция советских войск на территории Прибалтики в ходе Великой Отечественной войны. Операция с целью освобождения от немецких войск Эстонии, Латвии и Литвы проходила с 14 сентября по 24 ноября 1944 года.
В ней приняли участие войска 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов, Ленинградского фронта и Краснознамённого Балтийского флота и часть сил 3-го Белорусского фронта. Ширина фронта достигала 1000 км, а его глубина — 400 км. В рамках операции, длящейся 71 день, были проведены четыре фронтовые и межфронтовые операции: Рижская, Таллинская, Моонзундская и Мемельская.
Для фашистской Германии Прибалтика имела большое значение. Контролируя её, можно было поддерживать связь со Скандинавией, откуда немцам поставлялись стратегические материалы. Кроме того, из самой Прибалтики в Германию шло сельскохозяйственное сырьё и продовольствие, из Эстонии — нефтепродукты (порядка полумиллиона тонн в год).
Немецкая группировка (группа армий «Центр») насчитывала 730 тысяч человек, 7 тысяч орудий и миномётов, свыше 1200 танков, до 400 боевых самолётов.
У советских войск численностью 900 тысяч человек находилось около 17 500 орудий, более 3000 танков и 2640 боевых самолётов.
В результате наступления советских войск на Прибалтийском направлении группа армий «Север» была изгнана почти из всей Прибалтики. Из 59 дивизий были разгромлены 26, ещё 3 были полностью уничтожены.
В этих боях за Прибалтику советские войска потеряли 61 тысячу солдат и офицеров.
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