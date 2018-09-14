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В Кыргызстане проходит боевая и летная подготовка Сил воздушной обороны
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В Кыргызстане проходит боевая и летная подготовка Сил воздушной обороны 

ИА Синьхуа 1 час назад
Бишкек, 13 сентября /Синьхуа/ — В Кыргызстане 11-14 сентября в соединениях и частях Сил воздушной обороны проходит боевая и летная подготовка. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Сил воздушной обороны вооруженных сил Кыргызстана.
Комплекс мероприятий проводятся в целях подготовки личного состава для проведения и участия в международных учениях, а также организации качественного взаимодействия с органами военного управления пограничной службы и Национальной гвардии.
В сентябре личный состав и военная техника Сил воздушной обороны примут участие в международных учениях, которые пройдут на территории Кыргызстана и Казахстана. —0—
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