В Кыргызстане проходит боевая и летная подготовка Сил воздушной обороны

Бишкек , 13 сентября / Синьхуа / — В Кыргызстане 11-14 сентября в соединениях и частях Сил воздушной обороны проходит боевая и летная подготовка. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Сил воздушной обороны вооруженных сил Кыргызстана.

Комплекс мероприятий проводятся в целях подготовки личного состава для проведения и участия в международных учениях, а также организации качественного взаимодействия с органами военного управления пограничной службы и Национальной гвардии.

В сентябре личный состав и военная техника Сил воздушной обороны примут участие в международных учениях, которые пройдут на территории Кыргызстана и Казахстана. —0—