Маневры, поражающие воображения: состоялось генеральное сражение в рамках маневров «Восток-2018»

Учебно-боевые действия охватили пространства в четыре тысячи километров на 18 полигонах от Самарской области до Сахалина, и от Забайкалья до Якутии , а также в акваториях Охотского и Берингова морей, Авачинского и Кроноцкого заливов.

Сегодня при участии подразделений армий Китая Монголии на забайкальском полигоне «Цугол» состоялось генеральное сражение в рамках маневров «Восток-2018». Динамичные действия наземных сил и авиации завершились грандиозным парадом войск.

Их армии в ходе маневров названы коалиционной группировкой. По их замыслу, условный противник напал с целью захватить ближайший аэродром. Военнослужащзие трех армий наносят ответный удар. Задача перейти в контрнаступление