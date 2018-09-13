Маневры, поражающие воображения: состоялось генеральное сражение в рамках маневров «Восток-2018» 

Учебно-боевые действия охватили пространства в четыре тысячи километров на 18 полигонах от Самарской области до Сахалина, и от Забайкалья до Якутии, а также в акваториях Охотского и Берингова морей, Авачинского и Кроноцкого заливов.
Сегодня при участии подразделений армий Китая и Монголии на забайкальском полигоне «Цугол» состоялось генеральное сражение в рамках маневров «Восток-2018». Динамичные действия наземных сил и авиации завершились грандиозным парадом войск.
За ходом маневров на полигоне наблюдали Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и наччальник Генерального штаба ВС РФ Генерал армии Валерий Герасимов. Здесь же за учениями наблюдают главы военных ведомств Монголии и Китая, представители армий стран-участниц.
Их армии в ходе маневров названы коалиционной группировкой. По их замыслу, условный противник напал с целью захватить ближайший аэродром. Военнослужащзие трех армий наносят ответный удар. Задача перейти в контрнаступление