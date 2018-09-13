В России вновь стали востребованы компетенции скоростного судостроения

Напомню: когда-то мы имели самый большой в мире флот пассажирских судов на подводных крыльях. Потом был четвертьвековой простой, а точнее, провал в их проектировании и строительстве. И вот наконец такие корабли стали вновь сходить со стапелей. Пока что единичными экземплярами, но зато они спроектированы и построены по новейшим стандартам.

От западных технологий «алексеевцы» не зависят. Их используют как инструмент, а не базовые знания

В чем технологическая новизна скоростных судов на подводных крыльях, спроектированных в Нижнем? Во-первых, широкое использование современных компьютерных технологий. Суда проектируются на базе таких систем, как Foran, AutoCAD, SolidWorks и отечественный «Компас». При этом от западных технологий мы не зависим. Нижегородцы используют их как инструмент, а не базовые знания.

На трассах протяженностью 500-600 километров нужны более сильные и скоростные суда — типа уже известного в прошлом теплохода «Метеор»

В частности, для нового концепта скоростного катера Sagaris проделана глубокая экспертная работа. Была проведена оценка кривизны профилей крыльев и дан анализ гидродинамических характеристик более десяти профилей крыла. При этом выявлено несколько вариантов, принципиально способных работать без кавитации на скорости более 120 км/ч. В результате изготовлены модели крыльевых устройств и проведены натурные испытания в бассейне для подтверждения гидродинамических характеристик, полученных путем вычислительных экспериментов.

Этот путь значительно сократил поисковые исследования. И, в частности, подтвердил, что катер Sagaris сможет развить скорость хода более 120 км/час.

В ЦКБ имени Р. Е. Алексеева всерьез занялись и возрождением экранопланов. На выставке был показан весьма интересный макет проекта А-050-742d «Чайка-2». Это морской многоцелевой экраноплан. Предназначен для перевозки пассажиров и грузов в морских прибрежных районах, а также для решения специальных задач МЧС . Отличительная особенность — амфибийность. «Чайка» может выходить на необорудованное побережье с уклоном берега до пяти градусов.

Крейсерская скорость — 400-450 км/час. Пассажировместимость — до 100 человек. Грузоподъемность — 9 тонн. Дальность полета на экране — 3000 км.

Ведутся работы и в интересах ВМФ, но это тема уже другой публикации.