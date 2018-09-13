США договорились о продаже Южной Корее шести Boeing P-8 Poseidon на $2,1 млрд 

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил продажу шести противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon Южной Корее на общую сумму в $2,1 млрд Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном Пентагоном в четверг.
Также сообщается, что была одобрена продаже Южной Корее 64 зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E Guidance Enhancement Missile-TBM missiles на сумму $501 млн В заявлении отмечается, что контракт с Южной Кореей «укрепит обороноспособность этой страны», являющейся близким союзником США. «Продажа этого оборудования не изменит баланс сил в регионе», — считает Пентагон. Главным исполнителем контракта будет компания Boeing.
Законодательство США обязывает минобороны уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.