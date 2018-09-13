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В ходе маневров «Восток-2018» инженерные войска ВС РФ скрыли более 5 тысяч единиц военной техники
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В ходе маневров «Восток-2018» инженерные войска ВС РФ скрыли более 5 тысяч единиц военной техники 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащими осуществлено оборудование районов развертывания войск и командных пунктов управления
В ходе подготовки и проведении маневров «Восток-2018» инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации выполнили задачи инженерного обеспечения.
На полигонах Восточного военного округа подразделения инженерных войск провели инженерную разведку трасс проезда в объеме свыше 100 км дорог, 50 га местности, путей движения и маневра войск.
Военнослужащими осуществлено оборудование районов развертывания войск и командных пунктов управления, в ходе которого уложено более 2700 аэродромных плит, установлено габионов насыпного типа ГНТ-1 свыше 650 комплектов, ГНТ-2 — более 660 комплектов.
Выполнены инженерно-технические мероприятия по скрытию войск и объектов с использованием современных средств маскировки, скрыто свыше 5 тыс. ед. техники.
Осуществлено фортификационное оборудование двух батальонных районов обороны. Всего оборудовано свыше 30 км траншей и ходов сообщения, более 200 окопов и свыше 2.500 укрытий для техники и личного состава.
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